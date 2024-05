Vittorio Emanuele di Savoia - 3 mesi dopo il funerale non è ancora stato sepolto a Superga

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le ceneri didinon hannotrovato una sepoltura nella città roccaforte della dinastia nobiliare più antica d’Europa: Torino. E’ qui che si sono celebrati i funerali del figlio dell’ultimo re d’Italia, il 10 febbraio del 2024. A distanza di treesatti , il defunto non hauna tomba. La sovrintendenza ha bocciato la richiesta dell’ ex famiglia reale per la tumulazione nella cripta sotterranea della Basilica didove riposano altri. Viene richiesto alla famigliaun progetto che si integri armonicamente con gli elementi architettonici esistenti.

Milano – Asta da record per il negozio in Galleria Vittorio Emanuele : dopo ben 27 rilanci Tiffany , marchio americano dei gioielli di lusso, si è aggiudicata il negozio da 174 metri quadrati affacciati sull’ottagono finora occupato da Swarovski. ...

A vincere l'asta bandita da Palazzo Marino per la concessione della boutique nell'ottagono è stata la Maison di gioielleria nell'orbita di LVMH. Con 20,6mila euro al metro quadro per lo store, il Salotto di Milano entra a far parte delle vie dello ...

La proposta è stata respinta con il suggerimento di studiare un progetto che si integri armonicamente con gli elementi architettonici esistenti