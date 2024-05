Playoff LBA - occhio alle sorprese | c’è chi sogna di stravolgere una finale preannunciata

(Di venerdì 10 maggio 2024) È finalmente arrivato quel momento dell’anno. Una vittoria con un peso specifico raddoppiato e un fattore campo da sfruttare il più possibile… per evitare di compromettere una stagione intera. Milano e Bologna per continuare (e confermare) il dualismo egemone, Brescia e Venezia per cambiare la narrativa e rimescolare le proprie ambizioni. Sullo sfondo, le giovani e spigolose Reggio Emilia, Trento e Tortona. Pistoia è già storia: perché non continuare a sorprendere? ILBA sono un sogno proibito e una scommessa su cui dover puntare, per ritrovarsi e rilanciarsi. In otto per un solo ambito trofeo. Il tabellone completo Dopo trenta gare di stagione regolare, la post-season comincia sabato 11 maggio per poi terminare con le finali, il prossimo 16 (o 17) giugno. Quarti di: – Virtus Segafredo Bologna (1) vs Bertram Derthona Tortona (8) – Umana ...

