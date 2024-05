Lavoro - nei prossimi anni serviranno oltre 1,2 milioni di laureati | le lauree più richieste

(Di venerdì 10 maggio 2024) Neil'Italia avrà bisogno di1,2di lavoratori in possesso di una laurea. Elevato il fabbisogno di persone con un titolo nelle materie tecnico-scientifiche ma da non sottovalutare però anche gli altri percorsi di studi universitari.

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha prestato giuramento ed è entrato ufficialmente nuovamente in carica per un quinto mandato di sei anni . Lo ha annunciato il presidente della Corte costituzionale Valery Zorkin. I primi due mandati ...

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha prestato giuramento ed è entrato ufficialmente nuovamente in carica per un quinto mandato di sei anni . Lo ha annunciato il presidente della Corte costituzionale Valery Zorkin. I primi due mandati ...

Stupri a Caivano, chiesti 12 e oltre 11 anni per i 2 maggiorenni - Stupri a Caivano, chiesti 12 e oltre 11 anni per i 2 maggiorenni - La Procura di Napoli Nord ha chiesto 12 anni e 11 anni e 4 mesi di reclusione per i due maggiorenni ritenuti coinvolti nelle violenze sessuali ai danni delle due cuginette di 12 e 10 anni di Caivano.

Medicina estetica, l’esplosione in Italia e i rischi di troppi ‘tagliandi’ - Medicina estetica, l’esplosione in Italia e i rischi di troppi ‘tagliandi’ - Le nuove tendenze e le procedure più richieste in medicina estetica, che nei prossimi anni varrà a livello globale 23,4 mld di dollari.

La sostenibilità secondo Patagonia: «Solo cambiando modo di comprare salveremo il pianeta» - La sostenibilità secondo Patagonia: «Solo cambiando modo di comprare salveremo il pianeta» - Tyler LaMotte, direttore marketing per l’area Emea dell’azienda californiana, spiega la strategia per abbattere l’impatto dei consumi di moda sulla Terra: «Qualità al primo posto, estendere al massimo ...