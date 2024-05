Stagione 2024 2025 | rilasciate le Licenze UEFA a 16 società di Serie A e 2 di Serie B

(Di venerdì 10 maggio 2024) La Commissione di primo grado delle, esaminata la documentazione pervenuta nell`ambito del processo per il rilascio della Licenza...

“Si è parlato delle licenze e la Federazione ci ha comunicato che per la Serie A si andrà verso un allineamento con i criteri delle licenze Uefa. Una richiesta che tra l’altro la Lega faceva da tempo, ora vediamo come questi adattamenti verranno ...

Lorenzo Casini , presidente della Lega Serie A, è stato intercettato dal Corriere dello Sport dopo l’incontro in Figc sulla riforma del calcio italiano. Il presidente della Serie A ha accolto favorevolmente le modifiche sul piano di riforma per ...

Gravina dopo l'incontro con Abodi: 'No all'agenzia governativa di controllo'. Ma il decreto ci sarà: UEFA preoccupata - Gravina dopo l'incontro con Abodi: 'No all'agenzia governativa di controllo'. Ma il decreto ci sarà: uefa preoccupata - Il presidente federale, Gabriele Gravina, ha partecipato al vertice convocato dal Ministro per lo Sport e i Giovani. Questo il commento del presidente della FIGC.

UEFA EURO 2024: da LIDL il perfetto Kit del tifoso - uefa EURO 2024: da LIDL il perfetto Kit del tifoso - Per entrare nel vivo del campionato europeo, di cui Lidl quest’anno è partner ufficiale, arrivano nei 750 store della Catena, a partire dal 3 giugno, fantastici gadget e accessori per comporre il prop ...

Christillin: “Proposta Abodi Sono per autonomia dello sport. UEFA e FIFA…” - Christillin: “Proposta Abodi Sono per autonomia dello sport. uefa e FIFA…” - Le parole del membro del Consiglio FIFA sulla volontà di Abodi di costituire un'agenzia governativa per la vigilanza economica dei club ...