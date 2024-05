Ecco perché ci si sveglia sempre alle 3 di notte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Se vite ognialla stessa ora, magari proprio3, la prima cosa cui non dovete pensare è che siete piombati nell’ora delle streghe! Nella tradizione folcloristica anglosassone, infatti, le 3 del mattino era un’ora legata a eventi soprannaturali, in cui si credeva che personaggi come streghe, demoni, fantasmi facessero la loro apparizione e manifestassero con particolare forza i loro poteri. Folclore e fantasmi a parte, ci sono in realtà spiegazioni scientifiche sul problema dei risvegli notturni e frequenti, classificati come “insonnia da mantenimento del sonno”. Il parere dell’esperto “Il risveglio centrale nellain realtà è parte del nostro Dna”, spiega al FattoQuotidiano.it il professor Giuseppe Plazzi, direttore del Centro del sonno Irccs (Istituto delle scienze neurologiche di Bologna). “Il ...