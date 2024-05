Mountain Bike - Italia Campione d’Europa! La staffetta mista si tinge d’oro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Arriva il primo oro agli Europei diper l’a Cheile Gradistei in Romania. Laazzurra ha conquistato il titolo continentale al termine di una gara eccezionale da parte del sestettono, che ha dominato sulla concorrenza. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Simone Avondetto, Matteo Siffredi, Mattia Stenico, Chiara Teocchi, Giada Martinoli e Valentina Corvi. Una splendida prestazione quella degli azzurri, che insieme alla Francia sono state le uniche nazioni a concludere sotto il muro dell’ora e due minuti di gara. L’alla fine ha rifilato 19 secondi di distacco alla Francia, che ha concluso in seconda posizione, conquistando la medaglia d’argento. L’parte benissimo con Avondetto, ...

Gli Europei di Mountain bike a Cheile Gradistei in Romania si aprono con una medaglia di bronzo per la spedizione italiana. La conquista Luca Braidot , terzo nello short track élite, alle spalle del danese Andreassen e del tedesco Schelb. Vicina ...

