Lutto nel sud pontino per la scomparsa dello storico barbiere Sergio Onelli

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Oggi il club perde una delle colonne portanti e fondatorestesso”. Con queste parole, affidate ai social media, lo Juventus Club Gaeta ha voluto omaggiare la figura di. “Siamo vicini al dolore della famiglia– continua il post social – e alla nostra cara Civita Gatti per la perdita dell’amato. Nostro grande amico, fai buon viaggio, fino alla fine nei nostri cuori. Ora raggiungi Pio Piccinelli e insieme di nuovo urlerete: Gaeta c’è!”. Un personaggioa Gaeta per la sua attività di; amato e rispettato da tutti per la sua innata simpatia e pacatezza. Aveva 75 anni. L'articolo proviene da Dayitalianews.

