Fleximan abbatte per la terza volta l’autovelox di Bonate Sotto - il sindaco | “Lo rimetteremo in piedi”

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'autovelox all'entrata della galleria San Roberto di(Bergamo) è stato abbattuto per la. IlCarlo Previtali ha assicurato che la polizia locale presto lo installerà di nuovo: "Non farlo vorrebbe dire piegarsi all'illegalità".

Nikola Joki? è stato nominato MVP, Most Valuable Player, della regular season NBA. È la terza volta in quattro anni che il centro dei Denver Nuggets si aggiudica il premio di miglior giocatore del campionato, dopo i successi del 2020/2021 e ...

Milano, 9 maggio 2024 - New York vola sul 2-0 contro Indiana nella serie del secondo turno dei Playoff Nba. I Knicks mantengono imbattuto il Madison Square Garden anche nel secondo appuntamento, imponendosi per 130-121 e mettendo adesso spalle al ...

Centro serbo ancora Mvp, ma non sembra troppo felice. "Meglio l'anno scorso, quando abbiamo vinto il titolo ". Shaq avrebbe voluto un vincitore diverso, ma a lui non sembra importare.Continua a leggere

