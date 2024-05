LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Ganna in test - ma attaccabile sulla salita finale

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELFOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE! LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 16.08 Arensman 2° al secondo intermedio a 47? da. Davvero un’ottima cronometro sin qui per l’olandese. 16.09 Il fatto cheabbia perso 17? da Sheffield e 18? da Schachmann nell’ultimo intermedio, quello con lo strappo di Casaglia, non è un buon segnale se pensiamo a Pogacar… 16.08 Altro corridore che farà tantissima faticaè Lorenzo Fortunato, che scatterà tra un minuto. Potrebbe anche accusare 4 minuti da Pogacar a fine. 16.06 Partito lo spagnolo Juan Pedro Lopez, chepuò pagare un dazio importante. 16.04 La classifica al primo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia FOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE Ganna ! LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 15.23 3 km all’arrivo per Ganna . 15.23 La classifica al secondo intermedio : 1 Ganna ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia FOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE Ganna ! LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 15.34 Partito Antonio Tiberi. Ha bisogno di una grande cronometro per risalire ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia FOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE Ganna ! LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 16.01 Tiberi paga 1’07” da Ganna al primo intermedio, è molto alto. 15.59 Ottima ...

Il Giro d'Italia non transiterà sul Passo dello Stelvio! L'organizzazione cerca un'alternativa: ipotesi Val Monastero - Il giro d'Italia non transiterà sul Passo dello Stelvio! L'organizzazione cerca un'alternativa: ipotesi Val Monastero - Ora verrà valutato dagli organizzatori un percorso alternativo, forse attraverso la Val Monastero. Il giro d'Italia 2024 sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN ...

Diretta Giro d'Italia 2024, la 7a tappa Foligno-Perugia: tifosa tocca Ganna, sbandata alla prima curva. Il ricordo di Lorenzi - diretta giro d'Italia 2024, la 7a tappa Foligno-Perugia: tifosa tocca Ganna, sbandata alla prima curva. Il ricordo di Lorenzi - La carovana del giro d’Italia oggi, 10 maggio 2024,si sposta in Umbria: la 7° tappa dell’edizione 2024, Foligno-Perugia, copre una lunghezza pari a i 40,6 km. Una crono che va letta in due parti, in ...

Giro d’Italia 2024: la Corsa Rosa non passerà sullo Stelvio, ancora troppa neve sulla Cima Coppi - giro d’Italia 2024: la Corsa Rosa non passerà sullo Stelvio, ancora troppa neve sulla Cima Coppi - Le immagini degli ultimi giorni non lasciavano presagire nulla di buono. Non c'è ancora l'ufficialità, ma è praticamente certo che cambierà la Cima Coppi ...