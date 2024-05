Lecco - abusa di un minore sul treno | arrestato un 24enne

(Di venerdì 10 maggio 2024) Attimi di paura e panico per un ragazzino su undiretto a. Un passeggero di 24 anni si è avvicinato a un 17enne e ha iniziato a molestarlo. Poco dopo ilnne lo ha allontanato con forza e ha chiesto aiuto al capo. Alla stazione diMaggianico il molestatore è sceso e ha fatto perdere le sue tracce. È stato poi riconosciuto da un agente fuori servizio e ora si trova nel carcere di San Vittore a Milano.

