Assalto ai bancomat con la Batmobile - condannata la banda | padr - figlio e un 70enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Monza, 10 Maggio 2024 – Assaltavano icon un furgone trasformato in “stile Batman”, con una lunga barra di ferro installata nel cassone usata come ariete e capace di sfondare le vetrate blindate e anche un braccio meccanico su cui fissavano i cavi d’acciaio per sradicare gli sportelli. Oggi è arrivata la condanna al Tribunale di Monza per laaccusata di avere messo a segno almeno 12 colpi tra le province di Monza e Brianza, Milano, Lecco e Varese, per un bottino totale di 250mila euro. In manette lo scorso luglio erano finiti un, un 57enne e ildi 32 anni, già pregiudicati per reati simili. La giudice per le udienze preliminari monzese Elena Sechi ha inflitto a tutti la pena di 1 anno di reclusione in continuazione con una precedente condanna del Tribunale di Busto Arsizio per un tentativo ...