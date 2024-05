Harry e Meghan Markle - insieme in Nigeria | i sorrisi dopo le polemiche

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il viaggio dei Sussex nel paese africano è iniziato con una visita ad una scuola: il principe, che nei giorni scorsi è stato a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Games senza riuscire ad incontrare né il padre Carlo né il fratello William, appare raggiante al fianco della moglie. Complicità di coppia, per allontanare ogni speculazione

(Adnkronos) – E' iniziata oggi 10 maggio la visita di tre giorni di Harry e Meghan in Nigeria . Prima tappa una scuola di Abuja, la Lights Academy. ''Non rappresentano il Regno Unito'', come ha tenuto a sottolineare l'Alto Commissario britannico in ...

Il principe Harry si è fermato a Londra solo per 72 ore, giusto il tempo di festeggiare gli Invictus Games insieme ai fratelli di Lady D. Si dava per scontato l’incontro con il padre, che invece è saltato per volontà del sovrano, sembra. A quel ...

Re Carlo non ha voluto incontrare Harry. E se c’entrasse Camilla - Re Carlo non ha voluto incontrare harry. E se c’entrasse Camilla - Un amico dei sovrani ha raccontato che la coppia reale non ha ancora digerito i commenti crudeli che harry ha fatto sulla matrigna nel suo libro autobiografico Spare ...

Meghan Markle, quanto è ricca oggi e quanto lo era prima di sposare il principe Harry: i conti in tasca alla duchessa del Sussex - meghan Markle, quanto è ricca oggi e quanto lo era prima di sposare il principe harry: i conti in tasca alla duchessa del Sussex - meghan Markle quanto ha guadagnato prima e dopo aver incontrato il principe harry Abbiamo fatto i conti. Leggi su Amica.it ...

Harry e Meghan Markle, il viaggio in Nigeria nasconde un mistero: «Lei era a Londra». L'incontro top secret dei duchi di Sussex - harry e meghan Markle, il viaggio in Nigeria nasconde un mistero: «Lei era a Londra». L'incontro top secret dei duchi di Sussex - harry e meghan Markle si sono ricongiunti alla volta della Nigeria. Solo 72 ore in Inghilterra per il duca di Sussex che si trovava a Londra in occasione degli Invictus Games che quest'anno hanno ...