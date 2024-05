Il confronto tv tra Schlein e Meloni si terrà il 23 maggio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una due. Spazzando via tutti gli altri partiti e leader, diranza e di opposizione. Giorgiaed Ellysi sfideranno in unpolitico televisivo giovedì 23, nella trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa. Il dibattito elettorale riguarderà quindi, soltanto, la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia e la segretaria del Pd. Esclusi tutti gli altri, come era già stato annunciato. La sede delsarà la Rai, nonostante fossero arrivate candidature anche da altre emittenti. Gli staff delle due leader hanno comunicato la decisione in una nota congiunta nella quale si sottolinea che iltra“si svolgerà giovedì 23 ...

