Alla mano La maxi pochette è la borsa di carattere da avere in questa stagione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Spirito pratico, presenza scenica, natura elegante. Ladiche ha tutti gli attributi: lache ormai non ha più nulla a che vedere con la classica clutch da sera. Grande e capiente, adatta soprattutto al giorno, si dota di manici e tracolle nascoste da tirare fuori solo all’occorrenza. E si porta sottobraccio, come un’amica fidata. Cosa c’è nelladi una star di Hollywood? Lo svela Jennifer Garner ...

