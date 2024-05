Ancelotti | Vinicius è il favorito per il Pallone d’Oro - già dalla tv pensavo fosse un grande talento

(Di venerdì 10 maggio 2024) Carloha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato del Real Madrid contro il Granada, domani alle 18:30. La conferenza diIn vista della finale di Champions del primo giugno a Wembley: «Domani dobbiamo rispettare l’avversario. Queste partite ci aiuteranno a prepararci per la finale. Farò delle rotazioni, ma giocheranno tutti. E’ stata una stagione molto impegnativa». La situazione sull’infortunio di Tchouameni: «Abbiamo il dubbio che Tchouameni possa giocare la finale, ma faremo tutto il possibile affinché possa recuperare bene. Militão giocherà perché ha bisogno di minuti nelle gambe e gli altri ruoteranno». SuJr ha dichiarato: «Quando sono arrivato qui l’avevo visto solo in televisione e mi sembrava che avesse unstraordinario. Da vicino ho visto il suo ...

Milan, Pioli: "A fine stagione incontrerò il club e decideremo il futuro" - Milan, Pioli: "A fine stagione incontrerò il club e decideremo il futuro" - E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro il Cagliari ...

Milan, Pioli ritrova il 'maestro' Ranieri: il tecnico dice la sua su sciopero del tifo, futuro e rimpianti - Milan, Pioli ritrova il 'maestro' Ranieri: il tecnico dice la sua su sciopero del tifo, futuro e rimpianti - Il Milan ospita il Cagliari con l'obiettivo di tornare al successo e blindare il secondo posto. Pioli: Vincere per orgoglio e rispetto per il nostro club ...

Ancelotti ha un oggetto portafortuna da cui non si separa mai in Champions: ha fallito solo una volta - ancelotti ha un oggetto portafortuna da cui non si separa mai in Champions: ha fallito solo una volta - Carlo ancelotti ha un talismano e non ci rinuncia mai quando il Real Madrid gioca in Champions League: si tratta del suo gilet portafortuna, che ha indossato anche nella semifinale vittoriosa contro i ...