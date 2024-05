Bassi Barilla | Investimenti in energia sicurezza mantenimento asset e innovazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Milano, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) – ?Ogni anno investiamo circa 8 milioni di euro indel lavoro, in primis e in tutto ciò che permette di ridurre il consumo energetico, ildell?e in?. A dirlo è il direttore dello Stabilimento di Castiglione delle Stiviere, Cinzia, nel Gruppoda 23 anni. Tra glidegli di nota, sono 12,6 i milioni di euro che nel 2023 sono stati destinati all?con l?ampliamento della linea di produzione dedicata agli snack e all?installazione di una nuova linea dedicata al confezionamento dei biscotti.Nello stabilimento di Castiglione delle Stiviere (MN), un sito produttivo all?avanguardia, che da più di 40 anni si distingue per eccellenza e qualità, ...

Milano, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) - “Ogni anno investiamo circa 8 milioni di euro in sicurezza del lavoro, in primis e in tutto ciò che permette di ridurre il consumo energetico, il mantenimento dell' asset e in innovazione”. A dirlo è il ...

