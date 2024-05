LIVE MotoGP - GP Francia 2024 in DIRETTA | Bagnaia in scia a Martin nelle pre-qualifich - Bastianini e Marquez relegati in Q1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 16.03 Jorgeha chiuso in testa con 1’30?388 (nuovo record della pista) rifilando un decimo e mezzo ae quasi due decimi ad un ottimo Acosta. In top10 e quindi ammessi al Q2 anche Viñales, Di Giannantonio, Miller, Espargarò, Morbidelli, Bezzecchi e Quartararo. Escluso tra i big anche Binder con la KTM. 16.02 Niente da fare per Marc, che commette un errore nel T2 e perde anche l’ultima chance per rientrare tra i primi 10. Che sorpresa a Le Mans!e Marcin Q1… 15.59 Caduta di, che viene scavalcato da Viñales ed è fuori dalla top10! Marc ...