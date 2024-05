MotoGP - Martin e Bagnaia sugli scudi nel venerdì di Le Mans Bastianini si complica la vita e Marquez subisce…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) A Leè cominciato il weekend del Gran Premio di Francia di, quinto atto del Mondiale 2024. L’appuntamento transalpino è particolarmente atteso alla luce di quanto accaduto a fine aprile a Jerez de la Frontera, dove si è visto come i rapporti di forza possano cambiare radicalmente dal tramonto all’alba. È doveroso dunque effettuare un’analisi su quanto visto nella giornata odierna, dedicata alla prima sessione di prove libere e alle pre-qualifiche, nella consapevolezza che tra sabato e domenica si potrebbe però assistere ad almeno un “ribaltone”, soprattutto se le previsioni meteo dovessero rivelarsi puntuali. Sulla Loira è difatti attesa una perturbazione, annunciata per la prossima notte. Pertanto, se è altamente probabile assistere a una Sprint calda e asciutta, in condizioni affini a quelle odierne, non è da escludere un contesto ...