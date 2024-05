Pnrr - a che punto è l’Italia e perché la sesta rata è a rischio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 10 maggio 2024) Finora l'Italia avrebbe centrato solo il 28% dei target fissati per poter richiedere il pagamento delladel. Se il nostro paese vorrà incassare i 9,2 miliardi previsti dovrà accelerare sul restante 72% delle obiettivi, da raggiungere entro fine giugno. Per il ministro Fitto i dati "non corrispondono al reale avanzamento. I fatti smentiranno".