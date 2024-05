Fulham-Manchester City sabato 11 maggio 2024 ore 13 | 30 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 10 maggio 2024) Con l’Arsenal che giocherà a Old Trafford domenica, ilha la possibilità di balzare al comando della classifica almeno per una notte nella speranza di farlo in modo definitivo, se andrà tutto bene, il 14quando finalmente recupererà la partita contro il Tottenham. Un tempo avremmo considerato questa giornata enormemente favorevole alla InfoBetting: Scommesse Sportive e