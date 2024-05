Oroscopo Paolo Fox 11 maggio 2024 | Acquario positivo - Leone impegnato

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'diFox dell'11, con la Luna in Cancro, prevede 24 ore positive per i nati dell', mentre il segnosarà pieno di impegni. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di sabato 11, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.11diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete prevede un sabato con la Luna contraria ma con una situazione generale piuttosto favorevole. Sarà bene non strafare. Toro - L'diFox del Toro ti trova alle prese con mille faccende ...

La nazionale italiana di scherma paralimpica sarà in ritiro a Siena - La nazionale italiana di scherma paralimpica sarà in ritiro a Siena - Sono 12 gli azzurri che parteciperanno al ritiro collegiale della nazionale a Siena, tra questi Bebe Vio e Matteo Betti ...

Contro il Farmacia Schultze Santa Teresa Messina si chiude la regular season per la Pantaleo Podio Volley Fasano - Contro il Farmacia Schultze Santa Teresa Messina si chiude la regular season per la Pantaleo Podio Volley Fasano - Match però importante ai fini tecnico-tattici per le gialloblù di coach paolo Totero, contro una delle migliori formazioni ... Appuntamento quindi per sabato 11 maggio alle ore 17 presso il palestrone ...

Verso le Europee, Arianna Meloni lunedì 13 maggio a Isernia - Verso le Europee, Arianna Meloni lunedì 13 maggio a Isernia - ISERNIA - Per "L'Italia cambia l'Europa", lo slogan con cui Fratelli d'Italia si propone agli elettori, in vista delle prossime Elezioni ...