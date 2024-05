Tajani | Perplessi su retroattività Superbonus di Giorgetti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 10 maggio 2024) LECCO – Riguardo al“ho qualchetà sulladell’ultima proposta del ministro dell’Economia Giancarlo”: il vice premier e ministro degli Affari Esteri Antoniolo ha spiegato alla platea del Family Business Forum in corso a Lecco. “Come Forza Italia vogliamo ascoltare le imprese e le banche per capire se ci sono dei danni o se bisogna intervenire in Parlamento per fare delle proposte, fermo restando l’intervento indispensabile per fermare i danni del”, ha aggiunto, dubbioso anche sul passaggio dei rimborsi da quattro-cinque a dieci anni che “forse sono troppi”. L'articolo L'Opinionista.