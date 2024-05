Mutuo - tassi in calo al 4,21% | quanto conviene acquistare una casa oggi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 10 maggio 2024) Continua il trend positivo (al ribasso) per il costo delin Italia. Idi interesse fanno segnare un ulteriorenel mese di marzo. Idi interesse sui prestiti erogati si sono collocati al 4,21 per cento, indello 0,10 per cento rispetto a febbraio. A darne notizia è la Banca d’Italia, che ogni mese pubblica il bilancio delle banche, le statistiche suidi interesse bancari e sulla politica monetaria.sui mutui di marzo al 4,21% Il documento mensile di Banca d’Italia ci propone una fotografia suidi interesse sui mutui per l’acquisto di una. Dai dati emerge che a marzo i prestiti al settore privato sono diminuiti del 2,4 per cento sui dodici mesi (-2,5 nel mese ...