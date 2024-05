Atletica - Kelly Doualla strabilia sui 100 metri | tempo mostruoso a 14 ann - sfiorato il record mondiale di categoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024)AnnEdimo continua are e a fare parlare di sé dall’alto di un talento semplicemente cristallino. La 14enne si è messa in mostra sui 100nella fase regionale delle competizioni sportive scolastiche, correndo un eccellente 11.46 con 0,9 m/s di vento contrario a Brescia. La lombarda ha migliorato di mezzo secondo il precedenteitaliano cadette (11.97 di Alessia Cappabianca datato 1997) e ha avvicinato la miglior prestazione nazionale juniors (11.40 di Vittoria Fontana nel 2019). La classe 2009, scesa in gara con i colori dell’IIS Sant’Angelo Lodigiano, ha enormi margini di miglioramento e può davvero fare sognare gli italiani. Da annotare che in batteria si era espressa in 11.73 con addirittura 2,3 m/s di vento in faccia. Oggi si è fermata a 19 centesimi dal ...