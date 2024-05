Dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi iddio. Un modo di dire che probabilmente rimbomba nelle stanze di Bruxelles. L’economia globale rallenta, i tassi di crescita non sono più quelli di qualche anno fa, così ognuno gioca per conto proprio ...

Così l'industria cinese combatte in Ucraina - Al di là delle solite ipocrisie, la Cina è il grande alleato della guerra russa. Le esportazioni di tecnologia che alimentano l'esercito del Cremlino. The post Così l'industria cinese combatte in Ucraina appeared first on ...

Logistica, presentato Bilancio di Sostenibilità Number 1 - ...in simbiosi con le istituzioni per affrontare un cambiamento così ... 'L'impegno dell'azienda - dichiara il Presidente Renzo Sartori - ...di aumentare il lavoro di partnership già in essere con industria ...