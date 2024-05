PNRR - Valditara | Abbiamo investito anche risorse aggiuntive per edilizia scolastic - asili ni -o, STEM e ITS

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe, intervenendo alla Camera al convegno ", opportunità per l'Italia e gli Enti locali", ha fatto il punto sugli investimenti fatti per la scuola. L'articolo .

investimenti per la scuola, con 5 miliardi di euro stanziati dall'ultima legge di bilancio per il pubblico impiego, di cui 3 miliardi destinati al nuovo contratto del personale scolastico. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito, ...

L’importanza dei fondi PNRR per la scuola ed in particolare per i laboratori . Ne abbiamo parlato con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara all’inaugurazione dei laboratori altamente tecnologici realizzati presso l’Istituto di ...

"Pronto un milione e 400mila euro di fondi Pnrr per realizzare un nuovo asilo nido in città" - "Pronto un milione e 400mila euro di fondi pnrr per realizzare un nuovo asilo nido in città" - Nuovi fondi pnrr per Osimo: 1,4 milioni di euro per un asilo nido per 60 bambini. Annuncio del Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini. Finanziamento datato 30 aprile, parte del P ...

Asili nido, due milioni per potenziarli - Asili nido, due milioni per potenziarli - Il Ministro valditara destina 2,3 milioni di euro a Massa Carrara per potenziare servizi per bambini 0-2 anni, con focus su progetti in Lunigiana.

Sciopero a scuola oggi 9 maggio, no a prove Invalsi, autonomia differenziata e precariato - Sciopero a scuola oggi 9 maggio, no a prove Invalsi, autonomia differenziata e precariato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero a scuola oggi 9 maggio, no a prove Invalsi, autonomia differenziata e precariato ...