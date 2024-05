Benevento - trasferimento dell’IIS Alberti | cresce l’indignazione tra docent - personale Ata e famiglie

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutitra il corpoe, ilATA e ledegli studenti dell’Istituto di Istruzione Superioredi: la ragione è un cambio di rotta improvviso e ingiustificabile da parte delle autorità locali che ha stravolto i piani per il futuro dell’Istituto. Il progetto iniziale prevedeva l’abbattimento dell’edificio scolastico attuale, sito in piazza Risorgimento, con la conseguente ricostruzione di una struttura moderna e funzionale e, nel frattempo, ilpresso la ex sede universitaria di via Calandra della comunità scolastica. Sopralluoghi di tecnici edella scuola, verifiche dei lavori, scambio di comunicazioni continue portavano verso una ...

