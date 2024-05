LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Ganna davant - ma ora trema con Pogacar

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELFOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE! LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 16.32 Tiberi è partito sin troppo controllato, forse perché spaventato dal finale in salita. Poi è andato in progressione, è piaciuto in particolare proprio quando la strada ha cominciato a salire. 16.32 La classifica aggiornata al traguardo con l’inserimento di Tiberi. 1Filippo 52.01 46.831 2 SHEFFIELD Magnus 52.33 0.32 46.356 3 ARENSMAN Thymen 52.44 0.43 46.195 4 SCHACHMANN Maximilian 52.49 0.48 46.1225 TIBERI Antonio 53.05 1.04 45.890 6 BJERG Mikkel 53.40 1.39 45.3917 MILESI Lorenzo 53.56 1.55 45.167 8 HOOLE Daan 54.16 2.15 44.889 9 SÜTTERLIN Jasha 54.21 2.20 44.82110 AFFINI Edoardo 54.26 2.25 44.752 16.31 Bardet ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia FOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE Ganna ! LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 15.34 Partito Antonio Tiberi. Ha bisogno di una grande cronometro per risalire ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia FOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE Ganna ! LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 16.01 Tiberi paga 1’07” da Ganna al primo intermedio, è molto alto. 15.59 Ottima ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia FOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE Ganna ! LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 16.08 Arensman 2° al secondo intermedio a 47? da Ganna . Davvero un’ottima cronometro ...

Il Giro d'Italia non transiterà sul Passo dello Stelvio! L'organizzazione cerca un'alternativa: ipotesi Val Monastero - Il giro d'Italia non transiterà sul Passo dello Stelvio! L'organizzazione cerca un'alternativa: ipotesi Val Monastero - Ora verrà valutato dagli organizzatori un percorso alternativo, forse attraverso la Val Monastero. Il giro d'Italia 2024 sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN ...

Diretta Giro d'Italia 2024, la 7a tappa Foligno-Perugia: tifosa tocca Ganna, sbandata alla prima curva. Il ricordo di Lorenzi - diretta giro d'Italia 2024, la 7a tappa Foligno-Perugia: tifosa tocca Ganna, sbandata alla prima curva. Il ricordo di Lorenzi - La carovana del giro d’Italia oggi, 10 maggio 2024,si sposta in Umbria: la 7° tappa dell’edizione 2024, Foligno-Perugia, copre una lunghezza pari a i 40,6 km. Una crono che va letta in due parti, in ...

L’AcchiappaTalenti: le anticipazioni della prima puntata in diretta - L’AcchiappaTalenti: le anticipazioni della prima puntata in diretta - Anticipazioni, diretta streaming, giudici, coach, esibizioni della prima puntata di Acchiappatalenti in onda stasera 10 maggio 2024 su Rai 1 ...