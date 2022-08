Scomparsa all’Elba la figlia del “super poliziotto” Pippo Micalizio Cosa sappiamo finora

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 agosto 2022) Sono ancora in corso sull’Isola d’Elba le ricerche di Marina Paola, 48 anni,del «, che negli anni Ottanta e Novanta indagò sulle infiltrazioni di mafia e ‘ndrangheta al Nord. La donna èla sera di domenica 14 agosto e il marito ha presentato denuncia alla stazione dell’Arma a Marciana Marina. All’alba di oggi è stato ritrovato, morto sugli scogli vicino Procchio, il suo cane. La donna si era allontanata per una passeggiata insieme all’animale, il cui guinzaglio è stato ritrovato impigliato tra le rocce. Nei pressi c’era anche il cellulare di Marina. La sua sparizione era stata segnalata in una zona boschiva, motivo per cui le ricerche sono coordinate dai vigili del fuoco e dai ...