Nuoto | Europei Roma 2022 | Quadarella oro | domina i 1500 Ceccon e Carraro d’argento | bronzo Caramignoli

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 agosto 2022) L’Italia della vasca non si ferma, e anche nella quinta serata di finali aglidicontinua a conquistare medaglie. Continua il dominio europeo di Simona, che dopo i tre ori di Glasgow 2018 e i tre di Budapest 2020 si prende il secondo successo nella sua città, conquistando anche istile libero dopo aver trionfato già negli 800. Gara in solitaria per la campionessa azzurra, che chiude con quasi otto secondi di vantaggio sull’ungherese Mihalyvari e su Martina Rita. Per la nuotatrice di Rieti del secondoconsecutivo nella specialità, dopo quello ottenuto in Ungheria. In una splendida finale dei 50 dorso ottiene l’argento Thomas, al quale non basta aver abbassato il proprio record italiano a ...