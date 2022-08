Napoli: alcol a minorenni, chiuso supermarket per 5 giorni (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Chiusura di cinque giorni per un supermercato del quartiere napoletano di Fuorigrotta per aver venduto alcolici a due 14enni. Il provvedimento su disposizione del questore di Napoli. I fatti risalgono alla serata dello scorso 16 aprile, quando gli agenti della Polizia locale, durante i servizi di controllo predisposti nelle aree della “movida”, hanno intercettato in piazza del Gesù due 14enni che avevano con sé due bottiglie di liquore acquistate in un market di piazza D’Annunzio. Gli operatori, grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno accertato che la cassiera aveva venduto alle giovani gli alcolici senza richiedere loro il documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Chiusura di cinqueper un supermercato del quartiere napoletano di Fuorigrotta per aver vendutoici a due 14enni. Il provvedimento su disposizione del questore di. I fatti risalgono alla serata dello scorso 16 aprile, quando gli agenti della Polizia locale, durante i servizi di controllo predisposti nelle aree della “movida”, hanno intercettato in piazza del Gesù due 14enni che avevano con sé due bottiglie di liquore acquistate in un market di piazza D’Annunzio. Gli operatori, grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno accertato che la cassiera aveva venduto alle giovani gliici senza richiedere loro il documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età. ...

