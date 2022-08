L’entusiasmo di De Laurentiis | Meravigliosa prestazione della squadra!! Bravissimo Spalletti!

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 agosto 2022) Anche il presidente del Napoli, Aurelio De, ha esultato, non solo per il risultato finale di 5-2, ma soprattuto per la grandemessa in campo dal Napoli di Spalletti nella prima partita stagionale contro il Verona Questo il tweet del presidente “Ottima la prima!!!” Ottima la prima!!! #ADL — AurelioDe(@ADe) August 15, 2022 L'articolo ilNapolista.