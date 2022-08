Elezioni 2022. Pd, al Nazareno in corso la direzione sulle liste. Letta: «Chiesto sacrifici, non ho fatto tutto da solo» (Di lunedì 15 agosto 2022) Non si vedono, se non in foto. Alcuni twittano. Altri latitano pure dai social, ma è il puzzle delle candidature nei collegi ad agitare le acque, soprattutto nel Pd alle prese con le new entry... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 agosto 2022) Non si vedono, se non in foto. Alcuni twittano. Altri latitano pure dai social, ma è il puzzle delle candidature nei collegi ad agitare le acque, sopratnel Pd alle prese con le new entry...

