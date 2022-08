DAZN non si vede e la Serie A valuta azione legale per danno d’immagine (Di lunedì 15 agosto 2022) Problemi DAZN durante la prima giornata della Serie A 22/23 È stata una prima giornata di Serie A abbastanza turbolenta per DAZN che ha avuto diversi problemi di trasmissione soprattutto durante il pomeriggio e la sera di ieri sera. Secondo il Corriere della Sera odierna i vertici del calcio starebbero valutando una possibile azione legale per danno d’immagine. “Per la app non è un inciampo di poco conto considerando i nuovi prezzi introdotti in questa stagione e le restrizioni sulla condivisione degli abbonamenti. Nella turbolenta serata i vertici della Lega hanno avuto contatti con i manager di DAZN che si sono giustificati spiegando che la maggior parte degli spettatori ha avviato le procedure di ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 15 agosto 2022) Problemidurante la prima giornata dellaA 22/23 È stata una prima giornata diA abbastanza turbolenta perche ha avuto diversi problemi di trasmissione soprattutto durante il pomeriggio e la sera di ieri sera. Secondo il Corriere della Sera odierna i vertici del calcio starebberondo una possibileper. “Per la app non è un inciampo di poco conto considerando i nuovi prezzi introdotti in questa stagione e le restrizioni sulla condivisione degli abbonamenti. Nella turbolenta serata i vertici della Lega hanno avuto contatti con i manager diche si sono giustificati spiegando che la maggior parte degli spettatori ha avviato le procedure di ...

