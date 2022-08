LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Alice D’Amato comanda alle parallele! Asia argento con infortunio (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Alice Kinsella si ferma sullo staggio alto e poi CADE IN USCITA! Addio sogni di gloria. Asia D’Amato AL COMANDO, GIORGIA VILLA SECONDA: mancano soltanto due atlete: MEDAGLIA SICURA PER L’ITALIA! 15.58 Infatti soltanto 13.066 per Visser, è quinta. Ora la britannica Alice Kinsella, va comunque temuta. La rivale più credibile per le azzurre appare però la tedesca Ellie Seitz, veterana di lungo corso e sostenuta dal pubblico di casa. 15.56 Visser tocca il materassino sotto allo staggio basso. Errore grave per l’olandese, doppio dietro in uscita ma non dovrebbe spaventare Asia e Giorgia. 15.54 DIETROOOO. Fenton 13.633, quarta. Asia D’Amato resta al comando (14.400) davanti a Giorgia Villa ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00Kinsella si ferma sullo staggio alto e poi CADE IN USCITA! Addio sogni di gloria.AL COMANDO, GIORGIA VILLA SECONDA: mancano soltanto due atlete: MEDAGLIA SICURA PER L’ITALIA! 15.58 Infatti soltanto 13.066 per Visser, è quinta. Ora la britannicaKinsella, va comunque temuta. La rivale più credibile per le azzurre appare però la tedesca Ellie Seitz, veterana di lungo corso e sostenuta dal pubblico di casa. 15.56 Visser tocca il materassino sotto allo staggio basso. Errore grave per l’olandese, doppio dietro in uscita ma non dovrebbe spaventaree Giorgia. 15.54 DIETROOOO. Fenton 13.633, quarta.resta al comando (14.400) davanti a Giorgia Villa ...

