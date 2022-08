Juventus | Allegri | “Ecco quando tornerà Chiesa al top | su McKennie… ”

(Di domenica 14 agosto 2022)- Ladebutterà domani in Serie A, contro il Sassuolo alle ore 20:45. Spazio per il lavoro con il pallone stamane per gli uomini di. L’allenatore dei Bianconeri, Massimiliano, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dellaalla vigilia della gara contro il Sassuolo. Ha svelato la data del ritorno die ha parlato dell’umore dei Bianconeri.di seguito, le parole del mister Toscano: Sul lavoro del Team: “La squadra ha lavorato bene in questo mese, la prima è sempre una partita che incuriosisce. Contro un Sassuolo che l’anno scorso ci ha battuto in casa, dobbiamo fare una bella partita. Bisogna giocare da squadra, ci sarà lo stadio pieno e ci vorrà entusiasmo”. Sugli squalificati: “Abbiamo ...

GiovaAlbanese : Domani alle 13 conferenza stampa di #Allegri, alla vigilia di #JuveSassuolo ?? #Juventus - TuttoMercatoWeb : Juventus, Allegri: 'Tra Kostic, McKennie e Cuadrado ne giocano due. Un vantaggio per Vlahovic' - calciomercatoit : ?? #Juventus, principio d'accordo tra Adrien #Rabiot e il #ManchesterUnited: l'addio del francese è sempre più vicin… - TheBitlandPrinc : Tifosi e stampa: 'Con Kostic si può giocare a tre' Allegri: 'Io nemmeno me lo ricordo quando ho giocato a tre. Le m… - LGramellini : Le parole di #Allegri su #JuventusSassuolo e le ultime su #Memphis #Depay. #3GRAMminuti #Juventus #Calciomercato ?? -

polemico per la regola delle squalifiche .: "Troppi trionfalismi ma partiamo sempre per vincere" .: "Mai difeso a tre. Di Maria è superiore alla ...Data per scontata la presenza di Perin tra i pali per l'indisponibilità di Szczesny fermo per una leggera lesione muscolare all'adduttore,dovrebbe schierare Cuadrado - Bonucci - Bremer - De ...L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha presentato la sfida contro il Sassuolo nella conferenza stampa di oggi, dove non ha nascosto l'obietti ...TORINO (ITALPRESS) – C’è attesa in casa Juve per l’esordio in campionato di domani sera allo Stadium contro il Sassuolo. I tifosi si aspettano di tornare a vincere ma le […] ...