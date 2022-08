Corsport: Navas attende che Napoli e Psg si mettano d’accordo (Di domenica 14 agosto 2022) Keylor Navas sarebbe un tassello importante per il nuovo Napoli che si sta costruendo per la prossima stagione e dopo le indiscrezioni arrivate ieri dalla Francia, circa l’accordo trovato con il portiere del Psg, il Corriere dello Sport oggi aggiunge qualche tassello alla trattativa Keylor Navas si è sbilanciato, l’??ha fatto direttamente con Giuntoli, perché non c’é un minuto da perdere e il Mondiale, a pensarci bene, è pù vicino di quanto sembri: la panchina arrugginisce, toglie energia anche mentale, va evitata ma poi ci sono i legami contrattuali, le prospettive e quel che si può immaginare. Keylor Navas ha comunque le chiavi di porta di Castel Volturno, le ha virtualmente prese, aspettando anche Psg e Napoli si mettano d’??accordo su chi dovrà pagare quanto: la cifra, nove ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 agosto 2022) Keylorsarebbe un tassello importante per il nuovoche si sta costruendo per la prossima stagione e dopo le indiscrezioni arrivate ieri dalla Francia, circa l’accordo trovato con il portiere del Psg, il Corriere dello Sport oggi aggiunge qualche tassello alla trattativa Keylorsi è sbilanciato, l’??ha fatto direttamente con Giuntoli, perché non c’é un minuto da perdere e il Mondiale, a pensarci bene, è pù vicino di quanto sembri: la panchina arrugginisce, toglie energia anche mentale, va evitata ma poi ci sono i legami contrattuali, le prospettive e quel che si può immaginare. Keylorha comunque le chiavi di porta di Castel Volturno, le ha virtualmente prese, aspettando anche Psg esid’??accordo su chi dovrà pagare quanto: la cifra, nove ...

napolista : Corsport: #Navas attende che #Napoli e #Psg si mettano d’accordo Il nodo è chiaramente l’ingaggio, nove milioni ne… - Paolo_Bargiggia : Navas, CorSport: “Il costaricano ha accettato la causa del Napoli” - CorSport : '#Napoli, c'è il sì di #Navas: si cerca l'intesa col #Psg' - salvione : 'Napoli, c'è il sì di Navas: si cerca l'intesa col Psg' - PinoNapoliNY : Dopo l'ingaggio di Simeone C'è fibrillazione in @Gazzetta_it è @CorSport per il viaggio di Giuntoli a Parigi per Ru… -