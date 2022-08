Tour of Scandinavia 2022: tappa e maglia per Cecilie Uttrup Ludwig! Seconda Lippert, foratura per Vos (Di sabato 13 agosto 2022) C’era tantissima attesa per la tappa odierna del Tour of Scandinavia 2022, la quinta, che ha condotto le atlete da Vikersund a Norefjell lungo 127.4 km; una frazione breve tutto sommato, con una prima parte totalmente pianeggiante, salvo poi trovarsi ad affrontare il GPM di prima categoria proprio sul traguardo (11.1 km al 5.8%). Proprio in occasione del GPM e, di conseguenza, degli ultimi chilometri le atlete non si sono risparmiate, anzi, hanno dato il massimo per cercare di portare a casa la vittoria di una complicatissima tappa visto il finale di elevata difficoltà, con le caratteristiche sopra menzionate. Alla fine di un duello durato fino al traguardo, la danese Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ-Futurscope) ha avuto la meglio sul traguardo ai danni della tedesca ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) C’era tantissima attesa per laodierna delof, la quinta, che ha condotto le atlete da Vikersund a Norefjell lungo 127.4 km; una frazione breve tutto sommato, con una prima parte totalmente pianeggiante, salvo poi trovarsi ad affrontare il GPM di prima categoria proprio sul traguardo (11.1 km al 5.8%). Proprio in occasione del GPM e, di conseguenza, degli ultimi chilometri le atlete non si sono risparmiate, anzi, hanno dato il massimo per cercare di portare a casa la vittoria di una complicatissimavisto il finale di elevata difficoltà, con le caratteristiche sopra menzionate. Alla fine di un duello durato fino al traguardo, la daneseLudwig (FDJ-SUEZ-Futurscope) ha avuto la meglio sul traguardo ai danni della tedesca ...

