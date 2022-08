Piero Angela è morto (Di sabato 13 agosto 2022) Si è spento a 93 anni – 94 li avrebbe compiuti a dicembre – il giornalista, scrittore e soprattutto divulgatore scientifico, fino all’ultimo nelle nostre case, Piero Angela. La notizia è stata resa nota su Twitter dal figlio Alberto – suo degno successore nella divulgazione della cultura in Rai – che ha scritto: “Buon Viaggio papà”. Così il Servizio pubblico ha salutato il simbolo di “Quark” prima, e “Superquark” poi: “Ci ha lasciati come desiderava: in scena, mentre lavorava; era questo il suo ultimo desiderio. Ha registrato recentemente le puntate inedite (ancora in onda) di #SuperQuark, all’età di 93 anni. E ha orgogliosamente festeggiato in onda i 70 anni di lavoro in Rai”. Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol) first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di sabato 13 agosto 2022) Si è spento a 93 anni – 94 li avrebbe compiuti a dicembre – il giornalista, scrittore e soprattutto divulgatore scientifico, fino all’ultimo nelle nostre case,. La notizia è stata resa nota su Twitter dal figlio Alberto – suo degno successore nella divulgazione della cultura in Rai – che ha scritto: “Buon Viaggio papà”. Così il Servizio pubblico ha salutato il simbolo di “Quark” prima, e “Superquark” poi: “Ci ha lasciati come desiderava: in scena, mentre lavorava; era questo il suo ultimo desiderio. Ha registrato recentemente le puntate inedite (ancora in onda) di #SuperQuark, all’età di 93 anni. E ha orgogliosamente festeggiato in onda i 70 anni di lavoro in Rai”. Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol) first appeared on Ascolti Tv Blog.

rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - AndreaMinoli85 : RT @SuperQuarkRai: “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - _alpacaparka_ : no piero angela era praticamente un nonno per me, mi sento veramente morire -