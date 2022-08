Sky: Simeone-Napoli affare fatto, si attende Ok di De Laurentiis. Juventus alla finestra (Di venerdì 12 agosto 2022) Simeone è vicinissimo al Napoli, l’attaccante arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Accordo tra il Napoli e il Verona per il trasferimento in Campania di Giovanni Simeone. Mancano solamente alcuni dettagli burocratici, ma c’è già l’intesa tra i due club: prestito a circa 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il diritto di riscatto si trasformerebbe in obbligo a determinate condizioni, che restano comunque molto difficili da raggiungere. Spalletti, dunque, con l’arrivo dell’attaccante argentino avrà a disposizione un nuovo vice Osimhen. Manca soltanto l’OK. definitivo di Aurelio De Laurentiis e la trattativa con l’Hellas Verona sarà chiusa. Come ha raccontato il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ai microfoni di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 12 agosto 2022)è vicinissimo al, l’attaccante arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Accordo tra ile il Verona per il trasferimento in Campania di Giovanni. Mancano solamente alcuni dettagli burocratici, ma c’è già l’intesa tra i due club: prestito a circa 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il diritto di riscatto si trasformerebbe in obbligo a determinate condizioni, che restano comunque molto difficili da raggiungere. Spalletti, dunque, con l’arrivo dell’attaccante argentino avrà a disposizione un nuovo vice Osimhen. Manca soltanto l’OK. definitivo di Aurelio Dee la trattativa con l’Hellas Verona sarà chiusa. Come ha raccontato il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ai microfoni di ...

forumJuventus : Ultime di calciomercato da Sky Sport: ???? La Juve può inserirsi nella corsa a Giovanni Simeone, Depay in pole ma s… - jo_lon95 : RT @Cecilia_esse: di marcio che suggerisce a quelli di sky di iniziare ad accostare simeone alla juve perchè non può più parlare di berardi… - PensaRomano : RT @forumJuventus: Ultime di calciomercato da Sky Sport: ???? La Juve può inserirsi nella corsa a Giovanni Simeone, Depay in pole ma si pen… - napolipiucom : Sky: Simeone-Napoli affare fatto, si attende Ok di De Laurentiis. Juventus alla finestra #napoli #Simeone… - cri_verde : Il teatrino messo su dalla redazione mercato di Sky Sport riguardo ogni singola trattativa del #Napoli è di un'osce… -