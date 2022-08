Msc Crociere, al via l’avventura come nuovo sponsor del Genoa in serie A (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Genoa Cfc è lieto di annunciare un accordo di partnership con Msc Crociere, terzo brand crocieristico al mondo, che sarà Second Jersey sponsor per la stagione 22/23 e il cui logo sarà presente su tutte le maglie gara del Grifone firmate Castore. Queste le parole del presidente Zangrillo: “Siamo orgogliosi di aver iniziato questo viaggio insieme a Msc Crociere, una realtà internazionale cui ci accomunano il forte legame con il territorio e la grande voglia di investire sulla città di Genova”. “Diamo il benvenuto a MSC Crociere, un partner con cui avremo modo di creare grandi progetti in sinergia, come già avvenuto in occasione del lancio della nostra maglia away a bordo di Msc Bellissima”, aggiunge il dg Ricciardella. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) IlCfc è lieto di annunciare un accordo di partnership con Msc, terzo brand crocieristico al mondo, che sarà Second Jerseyper la stagione 22/23 e il cui logo sarà presente su tutte le maglie gara del Grifone firmate Castore. Queste le parole del presidente Zangrillo: “Siamo orgogliosi di aver iniziato questo viaggio insieme a Msc, una realtà internazionale cui ci accomunano il forte legame con il territorio e la grande voglia di investire sulla città di Genova”. “Diamo il benvenuto a MSC, un partner con cui avremo modo di creare grandi progetti in sinergia,già avvenuto in occasione del lancio della nostra maglia away a bordo di Msc Bellissima”, aggiunge il dg Ricciardella. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

