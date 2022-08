Europei, Nizzolo non ce la fa. Il c.t. Bennati cambia la Nazionale e chiama Viviani (Di venerdì 12 agosto 2022) cambia la prima Nazionale del c.t. Daniele Bennati. A un giorno e mezzo dalla prova in linea di domenica a Monaco di Baviera, Giacomo Nizzolo deve alzare bandiera bianca e Bennati chiama Elia Viviani, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 agosto 2022)la primadel c.t. Daniele. A un giorno e mezzo dalla prova in linea di domenica a Monaco di Baviera, Giacomodeve alzare bandiera bianca eElia, ...

fuori__luogo : RT @tuttobiciweb_it: Niente #Europei, i postumi della caduta fermano #Nizzolo che domani tornerà in Italia per curarsi. Domenica al suo pos… - tuttobiciweb_it : Niente #Europei, i postumi della caduta fermano #Nizzolo che domani tornerà in Italia per curarsi. Domenica al suo… - SSC_Chess : Ha abbandonato Nizzolo dopo la caduta che ha coinvolto anche Girmay e Mozzato. Gli europei sono tra quattro giorni. - zazoomblog : Ciclismo Europei 2022: i convocati dell’Italia. Filippo Ganna farà la prova in linea ma non la cronometro. Dainese… - zazoomblog : Ciclismo Europei 2022: i convocati dell’Italia. Ganna farà la prova in linea ma non la cronometro. Dainese e Nizzol… -