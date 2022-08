“Elettori all’estero, non votate per candidati assenteisti” (Di venerdì 12 agosto 2022) – Diffusa, in questi giorni, in modo capillare, con il porta a porta e via mail, una “lettera-manifesto” dirompente, rivolta agli italiani residenti in Argentina della Circoscrizione Estero-Ripartizione America Meridionale. Ci riferiamo, ovviamente, a quella dei votanti tricolore, residenti nella Repubblica sud americana, ubicati in una Ripartizione tra le più consistenti numericamente di “italiani residenti all’estero”. Con il suo parco Elettori italo-argentini di quasi oltre 1 milione ottocento mila persone (dato G.U. del 28.01.2020), dato numerico che rappresenta ormai quasi un terzo del voto complessivo degli Italiani nel Mondo, tale Ripartizione, infatti, viene proprio per questo motivo “attenzionata” con grande cura da partiti, politici ed istituzioni italiani, essendo in grado con il suo alto numero di Elettori di incidere in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 agosto 2022) – Diffusa, in questi giorni, in modo capillare, con il porta a porta e via mail, una “lettera-manifesto” dirompente, rivolta agli italiani residenti in Argentina della Circoscrizione Estero-Ripartizione America Meridionale. Ci riferiamo, ovviamente, a quella dei votanti tricolore, residenti nella Repubblica sud americana, ubicati in una Ripartizione tra le più consistenti numericamente di “italiani residenti”. Con il suo parcoitalo-argentini di quasi oltre 1 milione ottocento mila persone (dato G.U. del 28.01.2020), dato numerico che rappresenta ormai quasi un terzo del voto complessivo degli Italiani nel Mondo, tale Ripartizione, infatti, viene proprio per questo motivo “attenzionata” con grande cura da partiti, politici ed istituzioni italiani, essendo in grado con il suo alto numero didi incidere in ...

