Bebe Vio, la foto esilarante scattata in riva al mare: follower in ginocchio, l'immagine è già virale (Di venerdì 12 agosto 2022) Bebe Vio non è solo campionessa di scherma: come è noto a chiunque l'abbia mai sentita parlare in un'intervista, è anche medaglia d'oro di senso dell'umorismo. La campionessa paralitica, che porta protesi agli arti inferiori e superiori, scherza spesso sulla sua disabilità e così ha fatto anche poche ore fa, mostrando una grande ironia e capacità di sorridere delle avversità. Bebe Vio, vita da spiaggia: via le protesi per nuotare "Io vado a farmi un tuffo..Torno subito!" Ha scritto Bebe Vio su Instagram. Il perché è chiaro: la foto che ha pubblicato mostra le protesi dei suoi avambracci (con tanto di orologio al polso) appoggiate sul lettino da spiaggia, con un cartello, messo in "post produzione" con su scritto "Torno subito". Visualizza questo post su Instagram Un post ...

