Piano scuola 4.0: aule più innovative e strumenti digitali al servizio dell'apprendimento (Di giovedì 11 agosto 2022) Nell'ambito del PNRR sono stati stanziati 2,1 miliardi di euro per la realizzazione del Piano scuola 4.0, che ha l'obiettivo di creare aule più innovative, corredandole di tutti gli strumenti digitali utili a favorire l'apprendimento, e di nuovi laboratori. Si tratterà di un cambiamento radicale che in parte farà dimenticare le tradizionali aule scolastiche cui gli studenti sono abituati e che permetterà loro di sperimentare nuovi metodi di studio e di apprendimento. I giovani non avranno certo difficoltà a familiarizzare con degli spazi pensati per essere in linea con le loro esigenze.

