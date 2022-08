LIVE Camila Giorgi-Pegula 6-3 0-6 3-2, WTA Toronto 2022 in DIRETTA: l‘azzurra conduce il terzo set (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo di Pegula. 3-2 Game rapidissimi sin qui nel terzo set. 40-0 Sassata di diritto della marchigiana. 30-0 Prima al corpo dell’azzurra. 15-0 Servizio esterno di Giorgi. 2-2 Pegula tiene il servizio senza problemi. 40-15 CHE BOLIDE IN RISPOSTA DI Camila 40-0 Risposta lunga dell’azzurra. 30-0 Servizio e diritto dell’americana. 15-0 Pegula piazza una gran prima. 2-1 BRAVISSIMA Camila A TENERE IL SERVIZIO! 40-30 Pegula prova a riaprire il game in risposta. 40-15 Doppio fallo dell’americana. 40-0 Scappa via la risposta di Pegula. 30-0 Servizio e rovescio dell’azzurra. 15-0 Prima esterna di Giorgi. 1-1 Buon game per la #7 del ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Doppio fallo di. 3-2 Game rapidissimi sin qui nelset. 40-0 Sassata di diritto della marchigiana. 30-0 Prima al corpo dell’azzurra. 15-0 Servizio esterno di. 2-2tiene il servizio senza problemi. 40-15 CHE BOLIDE IN RISPOSTA DI40-0 Risposta lunga dell’azzurra. 30-0 Servizio e diritto dell’americana. 15-0piazza una gran prima. 2-1 BRAVISSIMAA TENERE IL SERVIZIO! 40-30prova a riaprire il game in risposta. 40-15 Doppio fallo dell’americana. 40-0 Scappa via la risposta di. 30-0 Servizio e rovescio dell’azzurra. 15-0 Prima esterna di. 1-1 Buon game per la #7 del ...

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Pegula 1-2 WTA Toronto 2022 in DIRETTA: scambio di break sulla National Bank Grandstand -… - PublicFadz : ??????LIVE?????? ??????WTA (Canadian Open)?????? Camila Giorgi ML -175 (1U) #GamblingTwitter - OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA Toronto 2022 - Camila Giorgi torna in campo per puntare ai quarti di finale in Canada! L’azzurra… - livetennisit : WTA 1000 Toronto: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Camila Giorgi (LIVE) - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Pegula WTA Toronto 2022 in DIRETTA: obiettivo quarti di finale si gioca nel tardo pomeriggio -… -