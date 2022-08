Elezioni, Burioni dice no ai Dem: Non sarò candidato alle Politiche (Di giovedì 11 agosto 2022) “L’ho già detto e lo ripeto: non sarò candidato alle prossime Elezioni Politiche”. Così, sui suoi canali social, il virologo Roberto Burioni esclude le indiscrezioni di stampa che lo vorrebbero candidato per i Dem. Burioni è Professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) “L’ho già detto e lo ripeto: nonprossime”. Così, sui suoi canali social, il virologo Robertoesclude le indiscrezioni di stampa che lo vorrebberoper i Dem.è Professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

