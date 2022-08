Armi all’Ucraina, nel riassumere l’intervista a Parolin si è superato ogni Limes. Tra ideologia e clickbaiting, uno svarione non del tutto disinteressato del "giornalista collettivo” (Di giovedì 11 agosto 2022) Nelle redazioni dei giornali italiani urgono ripetizioni di riassunto: stravolto il pensiero del segretario di stato vaticano. “Il riassunto è un esercizio deprezzato. Abbandonato già alle medie, invece andrebbe portato avanti anche alle superiori. Non c’è esercizio più adatto per stimolare nei ragazzi la gerarchizzazione delle notizie, educare alla sintesi e così correggere la verbosità imperante. Con il riassunto, poi, si può verificare la padronanza linguistica e la comprensione di testi via via sempre più complessi. Per questo dovrebbe accompagnare gli studenti fino alla fine delle superiori”. Le parole del compianto linguista Luca Serianni, tragicamente scomparso qualche settimana fa, se quanto oggetto di questo nostro pezzo fosse dovuto solo all’imperizia, andrebbero riferite anche alle redazioni giornalistiche del nostro Paese. Anche lì, infatti, i colleghi al desk sembrano ... Leggi su api.follow (Di giovedì 11 agosto 2022) Nelle redazioni dei giornali italiani urgono ripetizioni di riassunto: stravolto il pensiero del segretario di stato vaticano. “Il riassunto è un esercizio deprezzato. Abbandonato già alle medie, invece andrebbe portato avanti anche alle superiori. Non c’è esercizio più adatto per stimolare nei ragazzi la gerarchizzazione delle notizie, educare alla sintesi e così correggere la verbosità imperante. Con il riassunto, poi, si può verificare la padronanza linguistica e la comprensione di testi via via sempre più complessi. Per questo dovrebbe accompagnare gli studenti fino alla fine delle superiori”. Le parole del compianto linguista Luca Serianni, tragicamente scomparso qualche settimana fa, se quanto oggetto di questo nostro pezzo fosse dovuto solo all’imperizia, andrebbero riferite anche alle redazioni giornalistiche del nostro Paese. Anche lì, infatti, i colleghi al desk sembrano ...

HuffPostItalia : Fratoianni: 'Se per un'intesa devo accettare rigassificatore di Piombino e armi all'Ucraina allora arrivederci' - Tg3web : 'Non mi pare corretto chiedere all'aggredito di rinunciare alle armi e non chiederlo, prima ancora, a chi lo sta at… - PLinItalia : Il premier ????@MorawieckiM su @repubblica: 'Oggi, qualsiasi voce dall'Occidente che incita a limitare le forniture d… - 5_66Reichtalers : RT @angzarre: No alle armi all'Ucraina, sì all'armata russa in Italia. Questo è Conte. #ElezioniPolitiche2022 #IoNonDimentico - Vitotedesco4 : @sarcangeli @streetloveitaly @aboubakar_soum @europeangreens @europaverde_it @SI_sinistra @cucchi_ilaria All,'Ucrai… -