“TuttoTeo” | il miglior Teo Teocoli a teatro per due ore tutte da ridere

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 10 agosto 2022) MILANO – “” è lo spettacolo di Teoche l’artista sta portando in giro per l’Italia già da diverso tempo. Un one man show esilarante, cucito sullei doti dell’attore: la sua improvvisazione, la sua inconfondibile ironia, gli aneddoti di una vita che è tutt’uno con la sua carriera artistica, le sue esilaranti imitazioni e il suo talento musicale. Un irrefrenabile susseguirsi di monologhi, imitazioni e gag. In ogni suo live c’è sempre qualcosa di nuovo, sorprendente ed esaltante. Unche trova nella combinazione di varietà e cabaret il modoe per esprimere il proprio talento, inconfondibile e unico. Due ore di risate per assaporare (e vivere) un po’ di spensieratezza. L'articolo L'Opinionista.