Iva Zanicchi shock: pubblicati i contenuti privati della cantante (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tensione per Iva Zanicchi: la storia voce della canzone italiana ha denunciato un grave furto subito soprattutto per i suoi dati sensibili Anni e anni di successi, dal mondo della canzone fino alle partecipazioni come personaggio televisivo. Iva Zanicchi vanta una carriera nel mondo dello spettacolo davvero invidiabile e longeva. Non mancano però, come per L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tensione per Iva: la storia vocecanzone italiana ha denunciato un grave furto subito soprattutto per i suoi dati sensibili Anni e anni di successi, dal mondocanzone fino alle partecipazioni come personaggio televisivo. Ivavanta una carriera nel mondo dello spettacolo davvero invidiabile e longeva. Non mancano però, come per L'articolo proviene da Inews24.it.

occhio_notizie : La foto era comparsa sulle storie Instagram delle cantante e la mostrava distesa su un divano con solo un foulard a… - LiberoMagazine_ : Disavventura social per #IvaZanicchi, apparsa nuda su #instagram a causa di un attacco hacker - Gabbagabbaelio : Ok, Iva Zanicchi is the italian Biden. Come rincoglionimento gli fa seriamente concorrenza. - telodogratis : Iva Zanicchi sotto attacco hacker. Entrano nel suo account e diffondono sue foto intime - qn_giorno : Iva Zanicchi, hackerato il profilo Instagram: 'Pubblicati contenuti privati' -